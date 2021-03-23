وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ 31 لصالون الشباب بقصر الفنون.. وتعلن جوائزه

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الفنون بشكل عام تلعب دورا مهما في بناء الشخصية واستثمار الطاقات بصورة إيجابية إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وتوثيق التراث والحفاظ على الهوية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة الثقافة الدورة 31 من صالون الشباب تحت عنوان "ما يهمني الآن"، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وذلك بقصر الفنون بساحة الأوبرا المصرية بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأعضاء لجنة التحكيم ونخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين والإعلاميين.

وأضافت عبدالدايم أن صالون الشباب منذ ميلاده يمثل علامة مضيئة في ساحة التشكيل المصري ويتيح الفرصة للواعدين في هذا المجال للتعبير عن أنفسهم وتقديم إبداعاتهم التي تجسد أحلامهم وطموحاتهم، وأثنت على المعروضات التي تضمنها الصالون والمستوى الإبداعي المميز للمشاركين.

وأوضحت الوزيرة أن أهم ما يتميز به الصالون هذا العام هو حالة التفرد والتنوع الجاد والبناء التي تجلت في أعماله المعبرة عن روح الشباب وانتمائهم لهويتهم الوطنية والتأكيد على عراقتها فضلاً عن إبراز أهمية الالتزام بالقيم الجمالية والإنسانية الخلاقة والمتنوعة بأساليب تحمل من الحداثة والتجدد ما يتوافق مع طبيعة العصر.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للدكتور خالد سرور رئيس القطاع ولفريق العمل القائم على التنظيم والإعداد والتنفيذ وحثتهم على مواصلة الجهد للمساهمة في تنمية الوعي وتطوير المجتمع من خلال القوى الناعمة.

من جانبه، قال الدكتور خالد سرور إن صالون الشباب من أهم الأحداث الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة سنوياً للتأكيد على أهمية الإبداع في تشكيل الذائقة الفنية والوجدانية للمجتمع، وتعكس العديد من الرسائل التنويرية الخلاقة والملهمة والمؤكدة لريادة مصر الحضارية، مضيفا أن الصالون يضم أعمالاً فنية متميزة نجحت في التعبير عن قيمة الفن المصري وأصالته.

ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الدائم وتذليلها كافة العقبات لإقامة هذا الحدث في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وقد جاءت جوائز الصالون في دورته الحالية والتي مثلت واقعياً موسمه لعام ٢٠٢٠ الذي حالت جائحة كورونا دون إقامته بموعده العام الماضي على النحو التالي:

الفنانون الفائزون بجوائز صالون الشباب الدورة 31 لعام 2020...

جوائز الصالون قيمة كل جائزة (١٥ ألف جنيه) واسكار الصالون بالإضافة إلى شهادة تقدير..

١- جائزة التصوير وفاز بها أحمد مجدي مناصفة مع سارة أشرف حجازي

٢- جائزة النحت وفازت بها ميسون مصطفى الزربة مناصفة مع شيماء رجب عبد الرؤوف

٣- جائزة الرسم وفازت بها نورهان عصام نور الدين مناصفة مع محمد جمال اسماعيل

٤- جائزة الخزف وفاز بها أحمد محمد الحسيني مناصفة مع راما علاء سمير

٥- جائزة الجرافيك وفازت بها هاجر أحمد سيد مناصفة مع أحمد إبراهيم هلال

٦- جائزة التجهيز في الفراغ وفازت بها ألاء سيد محمد مناصفة مع أمير عبدالغني انور

٧- جائزة الفنون الرقمية وتشمل (تصوير ضوئي، كمبيوتر جرافيك) وفاز بها ريهام مصطفى درويش مقسمة مع زياد أشرف عبد الجواد وعمر طارق النشوى

٨- جائزة الميديا وتشمل (فيديو آرت ، فنون تفاعلية) وفازت بها زينب محمد حبيب مناصفة مع أمنية محمد سيد وفاطمة الزهراء سامي

ثانيا الجائزة التشجيعية وقيمتها ( ٥ آلاف جنيه) بالإضافة إلى شهادة تقدير وحصل عليها كل من أميرة حسني عبد الجليل ( خزف) وياسمين محمد احمد علي ( نحت)

وتم حجب الجائزة الكبرى وقيمتها ٣٠ ألف جنيه.

يذكر أن الصالون شهد في دورته الحالية مشاركة ما يقرب من 151 فناناً أبدعوا خلالها في تقديم 152 عملاً فنيا جسدت شتى مجالات الفن التشكيلي منها فنون التصوير، الجرافيك ، الخزف، الرسم، النحت التجهيز في الفراغ وفنون الميديا والفنون الرقمية يتنافسون بموجبها على جوائز هذا العام التي تقدر قيمتها بإجمالي 160 ألف جنيه مقسمة كالتالي، [الجائزة الكبرى قيمتها 30 ألف جنيه(تم حجبها)، جوائز الصالون مقسمة إلى 8 جوائز قيمة كل منها 15 ألف جنيه، إضافة إلى جائزة تشجيعيه قيمة كل منها 5 آلاف جنيه] وقد تكونت لجنة التحكيم من الدكتورة سحر ضرغام، الدكتورة مروة زكريا، الدكتورة نيفين فرغلي، الدكتورة إيمان أسامة، عبد الله داويستيشي وعمر الفيومي.