وزير الشباب يستضيف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - التقي وفد من شباب تنسيقية الاحزاب والسياسيين، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بمقر الوزارة ظهر اليوم.

وناقش شباب التنسيقية ملف المحافظات الحدودية وعلي رأسها حلايب وشلاتين، والاهتمام بقضايا هذه المنطقة ومتطلبات شبابها.

وتضمن وفد التنسيقية كلًا من نشوى الشريف عضو مجلس نواب، علاء عصام عضو مجلس نواب، كريم عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، وأحمد رمزي عضو مجلس نواب.

كما اقترح شباب التنسيقية علي وزير الشباب، تنظيم ماراثون عاجل بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بمناسبة الانتهاء من كوبري الدائري الأوسطي، ورفع شعارات لا للتدخين ولا للمخدرات.

وأكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي ترحيبه برؤية شباب التنسيقية حول تنمية حلايب وشلاتين، لافتًا إلي أنه سيشارك مع شباب التنسيقية في وضع تصور كامل لتنمية حلايب وشلاتين ومناقشة طلبات أهالي المدينتين وتشجيعهم من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بمناطقهم.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة ستدرس إقامة أنشطة وفاعليات رياضية وتوعوية مكثفة مع أهالينا في حلايب وشلاتين بالتنسيق مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

و تضمن اللقاء أيضًا لقاء شباب الواحات البحرية و الحديث معهم حول الفترة المقبلة و الفاعليات التي تقدمها الوزارة.