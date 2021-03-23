بعد إعلان النتيجة.. موعد أول دفعة من الأقساط "ربع السنوية" لشقق سكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، نتيجة المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي تشمل وحدات لشقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

ويمكن معرفة النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالي وإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحجز لتظهر النتيجة والمدة الحاجز بها المتقدم.

https://cservices.shmff.gov.eg/Complaints/

ويتساءل من انطبقت عليهم الشروط، عن موعد سداد أول قسط من الأقساط ربع السنوية وحجم المبلغ الذي سيتم سداده.

وفقًا لأسلوب السداد الموجود في كراسة الشروط، يتم سداد 12 قسط ربع سنوي كل 3 أشهر، كما تم تحديد 1 أبريل المقبل موعدًا لسداد أول قسط، حيث تختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

أولًا: شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا

سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط.

ثانيًا: شقق الإسكان الاجتماعي الـ90 مترًا

سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط.

ثالثًا: شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ100 متر

سيتم سداد 10 آلاف جنيه.

رابعًا: شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ110 أمتار

يصل القسط ربع السنوي لـ10.5 ألف جنيه.

خامسًا: شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ120 مترًا

يصل القسط ربع السنوي لـ11.5 ألف جنيه".

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي انتهى من حجز شقق بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن: (بدر "حدائق العاصمة"- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار"- 15 مايو- العاشر من رمضان- العبور الجديدة- السادات- المنيا الجديدة- ملوى الجديدة- أسوان الجديدة- قنا الجديدة- سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ:

244 ألف للشقة الـ75 مترًا.

و310 آلاف للوحدة الـ90 مترًا.

ووفقا لعملية تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي:

- تبدأ عمليات الاستعلام الميداني.

- ثم الاستعلام الائتماني بعد 3 سنوات من الآن.

- وهنا يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل لـ40 ألف بشكل متوسط حيث تختلف من حاجز إلى آخر وفقا لـ:

- - معدل الدخل.

- - والسن.

- - وكذلك جهة التمويل.

- - وأيضًا قيمة الدعم الممنوح للمتقدم من صندوق الإسكان.

- ثم بعد ذلك يتم تخصيص الوحدة للمتقدم المنطبق عليه الشروط.

- ويتم إنهاء إجراءات الاستلام مع جهاز المدينة المتواجد بها الوحدة.

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