شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 2.5 طن ملح مجهول المصدر داخل مصنع ألبان بدون ترخيص بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت ادارة تموين العامرية فى الاسكندرية، برئاسة حسن داود مدير الادارة حملات على نطاق الادارة، أسفرت عن ضبط مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع ألبان بمنطقة النهضة لحيازته سلع مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة، حيث تم تحرير ٢٥٠ شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى ٢٥٠٠ كجم مجهول المصدر، و٤ جراكن بلاستيك منفحة زنة الجركن ٣٠ لتر باجمالى ١٢٠ لتر مجهولة المصدر .

جاء تنفيذ الحملات تنفيذا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.