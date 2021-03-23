شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من ميناء دمياط يبحث مع «المصرية اليابانية» تفعيل مركز أبحاث النقل واللوجستيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، وفد من هيئة ميناء دمياط وهيئة تخطيط النقل.

وقال الدكتور أحمد الجوهري، إن الجامعة تضع كل إمكانياتها البحثية لدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأن هناك أولوية بالجامعة لدعم الأبحاث التطبيقية التي تساهم في التوصل إلى حلول لمشاكل الصناعة وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع، بحث سبل التعاون في مجالات متعددة منها استخدام أحدث التكنولوجيا في تنظيم خروج ودخول الحاويات داخل الميناء واستخدام وسائل حديثة في معالجة الصرف الصحي في الميناء باستخدام وحدات معالجة الصرف السائل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية على الاسفنج المعلق، كما تم بحث التعاون في مجال إنترنت الأشياء في مراقبة البقع المسربة في الميناء وكيفية التعرف على مصادر التلوث بالزيت الناتج عن السفن وكما تم بحث سبل مقاومة الاطماء في الميناء .

بدوره أكد الدكتور سامح نائب رئيس الجامعة المصرىة اليابانية للشئون الاكاديمية والتعليم،انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل مركز أبحاث النقل واللوجستيات المشترك بين الجامعة المصرية اليابانية وهيئة تخطيط النقل لتوفير خدمات التدريب والدراسة بالدراسات العليا للعاملين بوزارة النقل.

حضر اللقاء عمداء الكليات بالجامعة، الدكتور محمد أبوزهاد والدكتورة منى جمال الدين والدكتور عمرو الطويل.

وفد من ميناء دمياط يزور الجامعة المصرية اليابانية لتفعيل مركز أبحاث النقل واللوجستيات (صور)

وفد من ميناء دمياط يزور الجامعة المصرية اليابانية لتفعيل مركز أبحاث النقل واللوجستيات (صور)

وفد من ميناء دمياط يزور الجامعة المصرية اليابانية لتفعيل مركز أبحاث النقل واللوجستيات (صور)

وفد من ميناء دمياط يزور الجامعة المصرية اليابانية لتفعيل مركز أبحاث النقل واللوجستيات (صور)

وفد من ميناء دمياط يزور الجامعة المصرية اليابانية لتفعيل مركز أبحاث النقل واللوجستيات (صور)

وفد من ميناء دمياط يزور الجامعة المصرية اليابانية لتفعيل مركز أبحاث النقل واللوجستيات (صور)

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