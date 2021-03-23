نائب محافظ الإسكندرية يبحث تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماع تنسيقي مع ممثلي رئاسة مجلس الوزراء بمركز ومدينة برج العرب، لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة«، بتطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، للوقوف على أخر مستجدات المشروع ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه منفذي المشروع وكيفية تذليلها.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.

وتفقدت «عازر» المنازل والمستشفيات والطرق داخل القرى الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة«على أرض الواقع، واستمعت لمطالب واحتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية»حياة كريمة«سيكون لها مردود إيجابي من خلال تحسين البنية التحتية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات والإنارة العامة في الشوارع، والارتقاء بقطاع التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبدالواحد ممثلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من رئاسة مجلس الوزراء، واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، ومحمد شعبان منسق مؤسسة حياة كريمة.

نائب محافظ الاسكندرية تلتقى ممثلى رئاسة مجلس الوزراء لبحث تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تلتقى ممثلى رئاسة مجلس الوزراء لبحث تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تلتقى ممثلى رئاسة مجلس الوزراء لبحث تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تلتقى ممثلى رئاسة مجلس الوزراء لبحث تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تلتقى ممثلى رئاسة مجلس الوزراء لبحث تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (صور)

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