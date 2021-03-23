شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدا من عمّان بعد جلسة مباحثات مع نظيره الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار القاهرة الدولى، عائداً من العاصمة الأردنية عمّان، التى زارها صباح اليوم على رأس وفد وزارى رفيع المستوى؛ حيث ترأس أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن.

وقد شهدت الزيارة لقاء جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وعقد جلسة مباحثات موسعة، وإجراء مؤتمر صحفى، إلى جانب توقيع عدد من الوثائق فى عدد من مجالات التعاون المشترك، ومناقشة عدة مشروعات استعداداً للإعلان عنها فى قمة مرتقبة بين زعماء مصر والأردن والعراق.