شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت من محدودى الدخل.. اعرف كيفية الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقبال كبير يشهده مشروع الإسكان الاجتماعى، المخصص لمحدودى الدخل، والذى يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، بقيمة استثمارات تتخطى الـ 300 مليار جنيه، وطرحت وزارة الإسكان نحو 14 إعلان تقدم لهذه الإعلانات أكثر من مليون ونصف مواطن، وفى هذا التقرير نستعرض كيفية الحصول على وحدة سكنية من هذا المشروع الأكبر على مستوى العالم من خلال خطوات محددة.

ترقب دائما كافة الإعلانات التى تعلن عنها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وحدد المحافظة التي ترغب الحجز فيها، ولا يشترط أن تكون من مواليد تلك المحافظة، واحرص على أن تكون جاهزة لديك المستندات التالية: صورة البطاقة قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق، شهادات ميلاد الأولاد، قيد عائلى، عقد إيجار إذا كنت مستأجر، وغير مطلوب منك لو كنت تقيم بمنزل الأسرة، إيصال مرافق جديد "مياه، كهرباء، غاز"، مفردات مرتب للزوجين، وإذا كانت الزوجة لا تعمل يتم كتابة إقرار بعدم عمل الزوجة، برنت تأمينات، واستمارة التقديم، أبرز الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين هى:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

- ألا يقل سنه عن 21 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيها.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعى.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الإجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

- ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.