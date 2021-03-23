شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يبحث مع المؤسسات الخيرية تقديم الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بمسؤلى بعض المؤسسات الخيرية، بحضور إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، يأتي هذا اللقاء في إطار جهود محافظة المنوفية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة من أجل تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم .

حيث أكدت مديرة مؤسسة خيرية على أن المؤسسة بصدد تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر أكثر احتياجاً بنطاق المحافظة بإجمالي تكلفة 368 ألف جنيه كمرحلة أولى بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة .

كما أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة مع حلول شهر رمضان الكريم ستقوم بتعبئة 5200 كرتونة مواد غذائية ( شنطة رمضان) بتكلفة 780 ألف جنيه في الفترة من 10 وحتي 13 إبريل القادم وسيتم توزيعها على المستحقين الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة من خلال أبحاث ميدانية أعدتها مديرية التضامن الإجتماعي للوصول إلى الفئات المستهدفة .

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة التنسيق الكامل مع مديرية التضامن الإجتماعي لتحديد الحالات الأكثرإحتياجاً بنطاق المحافظة لدعمهم من خلال المؤسسات لتحسين المستوي المعيشي لهم، فيما أشاد المحافظ بأهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في المشاركة المجتمعية ودورهم البارز في تقديم المساعدات المختلفة للاسر الأولي بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لتوفير حياة كريمة لهم .