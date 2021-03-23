شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ الخطه الاستثمارية لإنشاء مراكز شباب كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، عن تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لعام 2021م، بمراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورعاية ،بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومتابعة عبدالمنعم الكناني وكيل مديرية الشباب والرياضة.

شباب ورياضه

قال الدكتور عزت محروس، إنه تم بدء انشاء مركز شباب جديد بقرية أريمون بمركز كفر الشيخ، كما تم انشاء مركز شباب جديد بقرية أبوغنيمة بمركز ومدينة سيدى سالم، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2012 مؤكداً أن الخطة الاستثمارية شملت إنشاء مراكز شباب جديده تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ،لاستيعاب أكبر عدد من الأعضاء المتزايدة في المناطق السكنية، وفق الاحتياج المتزايد لتوسع قاعدة ممارسه الرياضة وتقديم الانشطة والفعاليات الثقافية والفنية وغيرها من الخدمات المجتمعية التي تقدمها مراكز الشباب دعما لرؤية الوزارة.

شباب ورياضه

وأعلن محروس، انه تم استلام حمام السباحة بمركز شباب بيلا بحضور لجنه فنية من وزارة الشباب والرياضة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مؤكدا جاهزيته لاستقبال الجمهور في أي وقت، يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية العامة للوزارة وسعيها نحو توفير خدمات وأنشطة متطورة تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وكذلك تحقيق رؤية الدولة في جعل الرياضة صناعة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.