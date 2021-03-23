شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس الشتوية.. أحوال الطقس ستبدأ في التحسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية، وألا يرتدوا الملابس الصيفية خلال هذه الفترة، وأصحاب الأمراض الصدرية، وأمراض الجيوب الأنفية عليهم الابتعاد عن الأتربة.

وفى مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «dmc»، أضاف «شاهين»، أن أحوال الطقس، ستبدأ في التحسن بدءا من اليوم الثلاثاء، خاصة على القاهرة الكبرى، مشيرا إلى ابتداءً من غد الأربعاء، ومع تغير الكتلة الهوائية سوف يشعر المواطنون بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وبين أن الكتلة الهوائية الشمالية الغربية، التي ستدخل على الصحراء الغربية، ستتسبب في إثارة الرمال والأتربة مرة أخرى ولكن بشكل أقل.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه العاصفة الترابية تنخفض معها الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى، وتمتد إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد، مع انخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين 8 إلى 10 درجات.

وأوضح شاهين، أنه بالنسبة لفرص الأمطار، فإنها ضعيفة وخفيفة جدا، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وليس في كل الأحوال يكون هناك سقوط أمطار بعد الأتربة، وتغير الكتل الهوائية هو الذي يؤثر في الرؤية وتحسن الأحوال الجوية.