شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع على 7 وثائق لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة، أمس، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور بشر الخصاونة، التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات مختلفة.

وشهد «مدبولى» و«الخصاونة» التوقيع على 7 وثائق للتعاون، حيث وقّع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ووزير الطاقة الثروة المعدنية، هالة زواتى، اتفاقا إطاريا «لتعزيز قدرات الربط الكهربائى» بين البلدين.

وتضمنت الوثائق البرنامج التنفيذى لتبادل الخبرات بين وزارتى التعاون الدولى فى البلدين، والبرنامج التنفيذى لمذكرة التفاهم فى مجال الموارد المائية، و3 مذكرات تفاهم فى مجالات (الآثار، مراقبة الشركات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، فضلًا عن التوقيع على البرنامج التنفيذى الثنائى فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية.