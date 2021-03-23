شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مشروعات تحديث الشبكة القومية وراء استقرار التيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقرار الشبكة القومية للكهرباء في ظل اضطرابات الجو التي تشهدها البلاد حاليا والارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأوضح «شاكر»، أن مشروعات تدعيم الشبكة على جميع مستوياتها، سواء في إنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع كان المردود الإيجابي، والذي ساهم في عدم تأثر الشبكة بأي متغيرات، مضيفا أن تنفيذ برامج الصيانة لمهمات الكهرباء في جميع مناطق الجمهورية كان لها مردود كبير على استقرار التيار لجميع المواطنين، بخلاف سنوات سابقة كانت تشهد انقطاعات كبيرة لعدم الالتزام بتنفيذ برامج صيانة شبكات الكهرباء.

وأشار الدكتور شاكر إلى أن الوزارة توقفت منذ خمس سنوات عن استخدام برنامج تخفيف الأحمال مؤكدا «أننا لن نلجأ لتخفيف الأحمال مرة أخرى لامتلاك الشبكة المصرية قدرات هائلة»، كما أكد أيضا أنه لم تحدث أي انقطاعات كبيرة على مستوى الجمهورية منذ أمس الأول وحتى الآن، وإنما حدثت بعض الأعطال في عدد من المناطق وتم التعامل معها بشكل فورى من خلال فرق طوارئ شركات توزيع الكهرباء. وأوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أحمال الكهرباء بلغت أمس ٢٦ ألفا و٣٠٠ ميجاوات لأول مرة هذا العام، وارتفاعها بشكل محدود عن الأيام السابقة.