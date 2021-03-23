شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يقرر استدعاء 3 وزراء لبحث «ملفات عاجلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب استدعاء وزراء المالية والصناعة والإسكان لمناقشة عدد من الملفات الصناعية على وجه السرعة والتى تعوق التقدم الصناعى.

وقال معتز محمود، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الثلاثاء، إن استدعاء وزيرة التجارة والصناعة هدفه مناقشة تفعيل عدد من التشريعات المهمة التي لم تُنفذ، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 2018 الخاص بهيئة التنمية الصناعية.

وأضاف أنه سيتم استدعاء وزير الإسكان لمناقشة ملف ولاية الأراضى الصناعية، فطبقًا لقانون 83 لسنة 2016 وتحديدًا نص المادة 2 فقرة ب، والتى تؤكد على: «تولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التصرف في الأراضى»، وهذا الأمر لا يطبق، وهناك بعض الأراضى تحت ولاية المجتمعات العمرانية، ولابد من سؤال الوزير عن عدم نقل ولاية تلك الأراضى إلى الهيئة.

ونصت المادة 2 فقرة ب من القانون على أن «تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع، وتتولى المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تُخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تُخصص لأغراض التنمية الصناعية».

وتابع رئيس اللجنة أن اللقاء الثالث سيكون مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشته في طرح المشكلات التي طرحها المستثمرون وشكوى مستوردى قطع غيار ومستلزمات الإنتاج لتأخر دخول المستلزمات والبضائع بسبب القرار 43 الخاص بالجمارك، وعدم تنفيذ القائمة البيضاء في حل مشكلات الجمارك.

وقررت اللجنة تأجيل عرض قانون الصناعة الموحد المقترح من النائب معتز محمود، وذلك حتى الانتهاء من تطبيق التشريعات المرتبطة بالقطاع الصناع الصناعى والتى لم تنفذ حتى الآن، خاصة أن مشروع القانون ومناقشته يحتاج إلى وقت كبير.

وقال رئيس اللجنة: «يجب أن تتعاون كافة الخبرات الصناعية والمتخصصين للخروج بتصور لمشروع قانون الصناعة الموحد لينهى الأزمات التي تواجه الصناعة والمصنع والمستثمر، مؤكدا أن القانون هو الملاذ الآمن للتنمية الصناعية في مصر».

وأضاف أن «تداخل الاختصاصات بين الجهات الصناعية وغيرها من المشكلات والإجراءات كلها مرصودة، وسوف نضع حلولًا لها في القانون، وسنبدأ من فض الاشتباك في الاختصاصات بين الجهات الصناعية أو الرقابية».

وتابع: «دورنا كلجنة صناعه بمجلس النواب هو وضع حلول لمشاكل الصناعة، وهو أمر يسير بالتوازى مع عزيمة القيادة السياسية بتطوير الصناعة وحل مشاكلها».

وأكد أنه من خلال جلسات استماع مع المتخصصين لوضع رؤيتهم ومناقشتها فيما يخص قانون الصناعة الموحد ستكون هناك رؤية موحدة مشتركة من أجل الارتقاء بالصناعة، والقانون سيكون بمثابة روشته الصناعة في مصر، خاصة أن مؤشرات الأداء للصناعة في مصر متأثرة ومتعثرة ولها أسبابها.

وقال معتز محمود، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، إن اللجنة قررت تأجيل عرض القانون بعد الاستماع للمستثمرين وأعضاء اللجنة، خاصة أن المشاكل تحتاج إلى حلول عاجلة.

في سياق موازٍ، طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بتنظيم حملة إعلامية بهدف ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وقال السجينى، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء: «لابد من رفع مستوى الوعى لدى المواطنين، وعلى الإعلام بكافة وسائله المشاركة في هذه المهمة الوطنية».

وتساءل: «لماذا لا يقوم ماسبيرو بهذه الحملة بين الفواصل مثلًا، بهدف رفع الوعى لدى المواطنين؟»، مطالبا بضرورة رفع الوعى بعدم تلويث الترع التي يتم تبطينها بعدم إلقاء القمامة فيها.

وقال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى، إنه جارٍ العمل على صيانة 22 ألف كم من المصارف، وذلك في إطار خطة تطهير المصارف.

وأضاف أن الخطورة كلها في المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية، بسبب قيام المواطنين بإلقاء المخلفات فيها، وتابع: «واحد عنده زبالة ولا شوية مخلفات يلقيها في المصرف، الناس بتتعامل مع المصرف على أنه مكان لإلقاء أي مخلفات فيه».

وأكد أن القمامة من أكثر المشاكل التي تواجه الهيئة لقيام المواطنين بإلقائها على جوانب الترع والمصارف لعدم توافر وسائل أو أماكن للتخلص منها، مشيرًا إلى أن حوالى 50% من حجم التطهيرات التي تقوم بها الهيئة للمصارف تمثل مخلفات آدمية مثل القمامة ومخلفات الهدم، لافتًا إلى أن تطهير المصارف المغطاة داخل الكتل السكنية مكلف جدًا إلى جانب مخاطرها البيئية التي تنتج من انسدادها.

وأشار إلى أن موازنة هيئة الصرف قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه، مؤكدًا أن مياه الصرف الزراعى يُعاد استخدامها مرة أخرى، وجميع مصارف الصعيد تصب في النيل، وأن هناك حلولًا يتم اتخاذها، لافتًا إلى تخصيص 170 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير مصرف كيتشنر.

وقال عبدالكريم: «الهيئة تقوم بمشروعات قومية عديدة في إعادة استخدام مياه الصرف، ويتم عمل مسار جديد لمصرف بحر البقر لتوصيل المياه»، مطالبا مجلس النواب بدعم الهيئة في الموازنة لمواجهة أعمال صيانة وتطهير المصارف، ودعم إدارة إرشاد الصرف ماديًا لتطوير الإمكانيات لإرشاد وتوعية المواطنين، مضيفا: «أى مشروع يتم تنفيذه يتم إجراء حوار مجتمعى مع كل الأطراف المرتبطة به، ليكون هناك توافق حول المشروع».

كما طالب بوضع إطار قانونى يقنن عمل روابط منتفعى شبكات الصرف، لأنها ليس لها سند قانونى، ووجودها ككيان قانونى يوفر على الدولة الصيانة، لأن كل مجموعة تتولى صيانة المصارف في منطقتها.

وقال إن الإدارة العامة لإرشاد الصرف مهمتها التواصل مع المواطن لتوعيته وإرشاده، وإنه يتم عمل استبيانات في كل منطقة قبل القيام بصيانة الصرف، والهدف الحفاظ على المياه.

وانتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب، ترك مخلفات الترع والمصارف بعد تطهيرها، على جوانب الترع وعدم نقلها، ما يتسبب في التلوث وتعطيل الطرق.

وقال درويش إن هذا الأمر يتكرر في العديد من الدوائر، فالترع والمصارف في مركزى بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، وغيرهما في المحافظات الأخرى، لا يتم إزالة المخلفات منها، مما يتسبب في التلوث ووجود بيئة غير نظيفة، ويجعل التراب يغطى الطريق المجاور للترعة أو المصرف.

وكانت اللجنة ناقشت عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبدالحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقًا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، وذلك بحضور ممثلى الحكومة من وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والرى.