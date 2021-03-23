شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: 80 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقًا لآخر إحصائية في عام 2018 بلغ 3.6 مليون دولار.

وأضاف «عشماوي»، خلال افتتاح الدورة الثانية من قمة تجارة التجزئة، نيابة عن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن العدد وصل بعد جائحة كورونا إلى 4.8 مليون دولار، بما يقرب من 80 مليار جنيه حاليًا، وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية، ومع وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء، فقد يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيمًا للتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية.

واستعرض ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين، وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع، وتبلغ 18 مشروعًا في 11 محافظة، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً عن مستودعات استراتيجية، متابعًا أنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بالدقهلية سيصل عدد المشروعات إلى ٢٧ مشروعًا في ١٩ محافظة بما يغطى ما يقرب من ٧٠% من محافظات الجمهورية.

وأضاف أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كثيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقى بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وتثرى ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

ولفت إلى أن إجمالى الناتج المحلى العام الماضى اقترب من 6 تريليونات جنيه، وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخُمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تقرب من 1.2 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن معدلات نمو التجارة الداخلية في مصر تعد الأعلى على مستوى الشرق الأوسط.

إلى ذلك، ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية، التي يصل عددها إلى 1350 مجمعًا استهلاكيًا، كميات كبيرة من مستلزمات رمضان بتخفيضات تتراوح بين 15 و35%، إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة ومجمدة.

وتلقى وزير التموين تقريرًا حول الأسعار، حيث تبدأ أسعار البلح من 9 جنيهات وصولًا إلى 17 جنيهًا للكيلو، والبلح نصف الجاف زنة 700 جرام بـ20 جنيهًا، وقمر الدين يبدأ من 23 جنيهًا، والزبيب المصرى من 20 جنيهًا وصولًا إلى 24 جنيهًا بكل أنواعه، وتبدأ الشنطة الرمضانية من 50 جنيهًا وصولًا إلى 207 جنيهات بحوالى 13 صنفًا من السلع.