شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة»: 450 جنيهًا لجميع العاملين بالأوقاف تقديرًا لجهودهم بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ (450) جنيهًا لجميع العاملين بالوزارة .

وأوضح وزير الأوقاف، أن هذه المكافئة نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون بالأوقاف في ضبط شؤون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم، وإسهامًا من وزارة الأوقاف في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني .