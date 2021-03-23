شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعي يحظر ترك الشقة للأبناء..«لما يكبر هيلاقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه غير مسموح التصرف في الشقة التي يتم استلامها في إطار مبادرة التمويل العقاري، أو تركها للأبناء لأن هذا يعد تعطيل موارد وأصول للدولة، مردفة «ابنك لما يكبر هيلاقي إعلانات لوحدات سكنية تلبي احتياجاته».

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فائدة 3 % متناقصة بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وأكدت أن القسط في هذه المبادرة أقل من أي إيجار، مضيفة أن فترة السداد على 30 عاما غير مسبوقة.

وأوضحت أنه في المبادرات المقبلة سوف يتم زيادة عدد سنوات التقسيط إلى 30 عاما بعدما كانت في السابق 20 عاما، كما سيتم زيادة الحد الأقصى للسن المسموح به للعميل عند انتهاء فترة التقسيط إلى 65 عاما.

وأشارت إلى أن الإعلان عن الوحدات السكنية سوف تكون في مناطق مختلفة تصل إلى 10 أو 12 منطقة يوجد عليها إقبال كبير.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن في حال المخالفة لشروط الحصول على وحدة سكنية يتعرض إلى غرامة 100 ألف جنيه والسجن لمدة عام.