شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع النيل الأسبق: إثيوبيا موقفها ضعيف داخليا وخارجيا.. وسد النهضة نقطة ضعف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع النيل الأسبق إن تصريحات أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا اليوم والتي قال فيها أن ملء سد النهضة في موعده يعد ضربا لاتفاق المبادئ.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، عن تصميم السد وتعليته نقطة ضعف.

وتابع أنه سيحدث تطورات جديدة قبل موعد الملء وهناك عدة سيناريوهات متوقعة في ظل ما يتم من تنسيق على أعلى مستوى بين مصر والسودان وما يحمله ذلك من رسائل مباشرة لإثيوبيا.

وأكد أن إثيوبيا طموحاتها أكبر من إمكانياتها فهي هشة وموقفها ضعيف سواء فيما يخص سد النهضة أو حتى الأزمات الداخلية.