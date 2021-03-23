شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 10 جامعات.. شرم الشيخ تحتضن رالي مصر الـ5 لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز ريادة الاعمال التابع للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري احدي منظمات جامعة الدول العربية ،

رالي مصر الخامس لريادة الاعمال والذي يعد اهم المسابقات الداعمة للشباب وخاصة طلاب الجامعات وذلك بمناسبة مرور ٧٦ عاما على انشاء الجامعة.

وقال البيان الصحفي ان الرالي يهدف لنشر الوعي عن مفاهيم ريادة الاعمال وتصل جوائزه المالية إلى المليون جنية لدعم انشاء شركات الشباب الناشئة.

تقدم لمسابقة الرالي هذا العام ١٦٠٠ فكرة مشروع من كل المحافظات ومن خلال مشاركة عشر جامعات وهم جامعة القاهرة ،جامعة الاسكندرية ،جامعة كفر الشيخ ،جامعة بني سويف ،جامعة الازهر ،جامعة اسوان ،جامعة المنصورة ،اكاديمية السادات ،جامعة حلوان ،جامعة طنطا ،بالاضافة للاكاديمية العربية بكل فروعها المنتشره على مستوي المحافظات ليتم اعلان الفائزين في ختام فعاليات اليوم الاخير يوم ٢٩ مارس.

بالإضافة إلى تقديم خمسين الف منحة تدريب في مجال ريادة الاعمال، مما يشهد الرالي اكبر تجمع لخبراء الاقتصاد والاستثمار وريادة الاعمال مع شباب الجامعات المصرية من كل المحافظات كذلك اكبر تجمع لاشهر الشركاتفي مجال ريادة الاعمال بمصر، بالاضافة إلى برنامج دعم مشروعات ريادة الاعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة

وتدشين مبادرة عيشها في مصر لدعم السياحة الداخلية والعربية.