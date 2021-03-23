شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» ترسل 148 إمامًا وقارئًا و2230 بعوثا للدعوة لـ 24 دولة لإحياء ليالي رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، إيفاد 27 إماما وقارئًا جديدًا خلال شهر رمضان المقبل، 1442هــ، وذلك إضافة إلى 121 موفدًا ومعارًا يحيون ليالى رمضان في 24 دولة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن ذلك يأتي إضافة إلى نحو 2230 من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس، ويسهمون في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بالدول التي يعملون بها، وهو ما يأتي في ضوء دور مصر الريادي لنشر الفكر الإسلامي الصحيح في مختلف دول العالم، ودور وزارة الأوقاف في ذلك من خلال أئمتها وموفديها إلى مختلف دول العالم.

في سياق متصل، أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، بمسجد السيدة نفيسة، السبت المقبل، 14 من شعبان، عقب صلاة العشاء.

وهنأ وزير الأوقاف، الرئيس السيسي، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان.

وأكد أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعانى الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وإحدى أهم وسائل نشر الوعى الإسلامى الصحيح.

وشدد الوزير على أن الاحتفال سيتم وفق اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد، سائلاً الله، عز وجل، أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.