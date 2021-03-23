شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملة للنظافة والإنارة بدهشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قريتى دهشور وزاوية دهشور التابعتين للوحدة المحلية بدهشور حمملات نظافة وتمهيد وتجريد وتسوية ميول ورفع ناتج التجريد بكافة الشوارع والطرق الفرعية بهما ثم رشها بسيارة نافورى المياه التابعة للوحدة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بهما والحفاظ على البيئة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقال طارق السمان رئيس الوحدة المحلية بدهشور أن الأجهزة التنفيذية تعمل على بذل المزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورفع الأتربة والقمامة لتسهيل الحركة والمرور والانتقال.

كما قام مسؤول الإنارة بأعمال صيانة الأعمدة والكشافات والاسلاك الكهربية للأعمدة بشوارع دهشور وزاوية دهشور تزامنا مع حملة طرق الأبواب التي أطلقتها جمعية تنمية السياحة بدهشور للتوعية بأضرار إلقاء المخلفات في الشوارع والمصارف وخطورتها على الصحة العامة والمظهر البيئى.

وأكد السمان أنه جارى القضاء على كافة الظواهر السلبية وتحقيق الإنضباط بقرى دهشور وظهورها بالمظهر الحضارى الذي يليق بها والعمل على تنفيذ خطط الدولة للنهوض بالقرى وفق رؤية ٢٠٣٠، وشارك بالحملة طاقم عمل الوحدة المحلية

حيث أشاد السمان بتضافر الجهود الأهلية والحكومية لتحقيق أفضل نتائج ترضى المواطنين خاصة الشباب والمتطوعين مؤكدًا أنه لن تتحقق التنمية إلا في إطار التعاون بين المجتمع المدني مع أجهزة الدولة.