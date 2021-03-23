شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا دولة معتدية على حقوق مصر والسودان..وتعنتها غير مبرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الأردنية تأخذ شكلا جديدًا، وهو النموذج الذي نتمنى أن يسود بين الدول العربية من أجل أن يكون هناك عمل مشترك بين كل الدول العربية في ظل التحديات الكبيرة المشتركة التي تواجه المنطقة.

وتابع "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك العديد من الاتفاقيات تم توقيعها بين القاهرة وعمان في مجالات عدة خلال زيارة رئيس الوزراء إلى العاصمة الأردنية عمان.

ولفت السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إلى أن اتجاه مصر نحو خلق محور عربي له أهمية كبيرة في الوقت الحالي، ولا بد أن يكون هناك تحالفات بين الدول العربية لمواجهة المخاطر التي تحدق بالمنطقة.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تهتم بالأوضاع في آسيا أكثر من أي مكان آخر، مثمنا في الوقت ذاته للتأييد العربي الكامل لموقف مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وعن دعم الأردن لموقف مصر بشأن سد النهضة، أوضح العرابي أن الدبلوماسية المصرية نجحت إلى حد كبير في استقطاب مواقف مؤيدة للموقف المصري بشأن السد الأثيوبي سواء دول عربية أو من خارج المنطقة.

وأكد أن التعنت الإثيوبي ليس له أي مبرر وليس له أي إطار علمي أو أخلاقي، مشيرا إلى أن إثيوبيا تصنف في هذا الموقف بأنها دولة معتدية على حقوق القاهرة والخرطوم في مياه النيل.