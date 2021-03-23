شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات داخلية لعدد من الضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حركة تنقلات داخلية لعدد من الضباط، هدفها ضخ دماء جديدة، والاستعانة بالكفاءات الشابة.

وأبرز ما جاء بالحركة، نقل المقدم هاني الحسيني من منصب رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، ليتولى منصب رئيس مباحث مرافق الجيزة، كما شملت حركة التنقلات تولى الرائد محمد نجيب معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، منصب رئيس مباحث القسم.