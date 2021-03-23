شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا لـ138 مركزا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد تم التوسع في عدد المراكز وزيادتها من 40 مركزًا إلى 138، سيتم العمل بها بداية من الغد الثلاثاء، مشيرا إلى عمل 5 مراكز اليوم وهم (مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى الزيتون التخصصي، مستشفى هليوبوليس، مستشفى المطرية التعليمي، مركز مؤتمرات التامين الصحي فرع القاهرة).

وأضاف مجاهد، أنه تم تخصيص 33 مركزًا بـمحافظة القاهرة لتلقي اللقاحات (مركز طبي النزهة، مركز طبي القطامية، ومركز المؤتمرات الانجيلي - التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى بشبرا، مستشفى هيلوبليس، مستشفى المطرية التعليمي، مستشفى الزيتون التخصصي، مركز طبي الدلتا، مركز طبي النهضة القديم ، مركز طبي الأندلس ، مركز صحة الأسرة ، عيادة المطرية الشاملة ، مركز طبي سراي القبة ، مركز طبي الخليج المصري ، مكتب صحة بيروت ، مركز طبي السادس ، مركز طبي الحي السابع ، مركز طبي المحكمة ، مركز طبي التجمع الثالث ، مركز طبي الحي الأول، مركز طبي الـ 100 متر، مركز رعاية طفل العباسية، مركز طبي الدراسة، مركز طبي عابدين، مركز صحة الأسمرات 3، مركز طبي المقسي، مركز طبي التونسي الحضري الجديد، رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبي عين الصيرة، مركز طبي صقر قريش، مركز طبي الخبيري، مركز طبي طرة، مركز طبي مجاورة 5، مركز طبي الست خضرة).

وتابع مجاهد، أنه تم تخصيص 24 مراكزًا بـ محافظة الجيزة (مستسشفى الشيخ زايد التخصصي، مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبي بشرق الفيوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص، مركز طبي نزلة السمان، مركز طبي كفر نصار، مركز طبي كفر طهرمس، مركز طبي بولاق الحضر، مركز طبي المنيب، مركز طبي طناش، مركز طبي غرب المطار، مركز طبي عزيز عزت، مركز الطلبية، مركز الكونيسة، مركز المعتمدية، مركز شبرامنت، مركز صول، مركز كفر ترك، مركز الطرفاية، مركز نكلا، مركز طبي البراجيل، وحدة الباويطي الطبية، مركز بهرمس).

ولفت إلى أنه تم تخصيص (مستشفى معهد ناصر، مستشفى كفر شكر، مركز طبي الاسرة بسنديون، مركز طبي حجازي) بمحافظة القليوبية، كما تم تخصيص (مجمع الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية، و(مستشفى النصر) بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى (مستشفى شرم الشيخ الدولى) بمحافظة جنوب سيناء، و(مستشفى العريش العام) بمحافظة شمال سيناء.

ولفت إلى تخصيص 19 مركزًا بـمحافظة الإسكندرية (المركز الإفريقي لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة، وحدة طب أسرة المندرة، مستشفى شرق المدينة، مركز طب أسرة سان ستيفانو، وحدة أسرة دنا الوطنية، مركز طب أسرة أبيس 2، مستشفى أطفال الرمل، رعاية طفل محرم بك، مستشفى الرمد، مستوصف صدر الجمرك، وحدة طب أسرة أبن سهلان، مستشفى القباري، وحدة المجزر الآلي عبد القادر، وحدة طب أسرة الناصرية، وحدة طب أسرة البيطاش، مركز الدخيلة لطب الأسرة، وحدة طب أسرة البرج القديم).

كما تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة الوادي الجديد ( مركز طبي الفرافرة، مركز طبي الداخلة، مركز طبي الخارجة)، بالإضافة إلي وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك مستشفي صدر أسوان بمحافظة أسوان ، ومستشفي حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تخصيص 7 مراكز بمحافظة الشرقية وهم (وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزي ، وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس،قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي، مركز الحي 29 بإدارة العاشر من رمضان، المركز الطبي بإدارة أبو حماد، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مركز صحة ثانى الزقازيق).

وذكر أنه تم تخصيص مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بمحافظة قنا، وأيضا ً تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة سوهاج وهم (مركز رعاية طفل شرق، مركز الطبي بالبلينا، المركز الطبي الحضري)، بالإضافة إلى 4 مراكز بمحافظة أسيوط (الوحدة الصحية نزلة باكور، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، مركز صحة الوليدية، مستشفى الإيمان العام).

كما تم تخصيص 4 مراكز بمحافظة المنيا (مستشفى سمالوط النموذجى، وحدة القيس، مركز طبي قلندول، مركز طبي شباب المستقبل)، بالإضافة إلى وحدة (طب أسرة مبارك) بمحافظة السويس، ومستشفى بنى سويف التخصصى بمحافظة بني سويفـ، والمركز الطبى بكيمان فارس بمحافظة الفيوم.

بالإضافة إلى 7 مراكز بمحافظة الدقهلية (مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى ميت غمر المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفى دكرنس العام، المركز الحضري بالمنزلة، مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا، مستشفى منصورة الدولى)، ومركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط، وكذلك تخصيص مركزين بمحافظة البحيرة (مستشفى دنشال التعليمي، المعهد الطب القومى بدمنهور).

كما تم تخصيص مستشفى القلب بمجمع المستشفيات بمحافظة مرسى مطروح، وتم تخصيص 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ (مستشفى قلين الجديدة، مستشفي دسوق العام، مستشفى سيدي غازي المركزي، مكتب صحة الحامول)، بالإضافة إلى 7 مراكز بمحافظة الغربية (معهد كبد المحلة، مكتب صحة ثاني كفر الزيات، ديوان الإدارة الصحية بسمنود، مكتب صحة أول بسيون، مستشفى قطور المركزي، مستشفى زفتى التخصصي، مركز طبي سعيد)

وتم تخصيص 4 مراكز بمحافظة المنوفية (مستشفى حميات منوف، وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل، مركز صحي أشمون، مركز صحي شبين الكوم).

ولفت "مجاهد" إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال أكثر من مرحلة، تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكترونى، ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وتابع "مجاهد"، أنه فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ومن ثم ينتقل المواطن إلى مناطق الانتظار حتى يأتي دوره للانتقال إلى غرفة الموافقة المستنيرة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف "مجاهد"، أنه بعد انتقال المواطن إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وهي المرحلة الثانية في خطوات الحصول على الجرعة الأولى للقاح داخل مراكز التطعيم، يتم الرد على كافة استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد، كما يتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء كافة المستندات، وفي حال عدم قدرة المواطن على القراءة والكتابة يقوم بوضع البصمة في وجود شاهد محايد، ويقوم الطبيب المعني بالتوقيع على الاستمارة، ويتم إعطاء نسخة منها للمواطن للاحتفاظ بها.

وأوضح أن المرحلة الثالثة والأخيرة في خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتمثل في غرفة التطعيمات، حيث يتم التأكد فيها من هوية المواطن، ويتم حقنه باللقاح أعلى ذراعه، ثم تقوم الممرضة المعنية بتأكيد تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، مشيراً إلى أن هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.

وأشار "مجاهد" إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح " استرازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا ( 3 أشهر ) من تلقيهم الجرعة الأولى.

يذكر أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.