شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. حكم قضاء ما فات من صوم رمضان فى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. عليَّ قضاء أيام كثيرة من سنوات ماضية تزيد عن 30 يومًا، فهل يمكننى قضاؤها بصوم شهر شعبان كاملًا؟.

نعم، يجوز شرعًا قضاء ما عليك فى شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه؛ فعَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخارى.