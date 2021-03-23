شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إعداد قانون لتنظيم عمل النباشين.. والحفاظ على محمية "أشتوم الجميل" والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان، أن محافظة بورسعيد من المحافظات المحظوظة بتوفر البنية التحتية للمنظومة بها، وينقصها فقط إنشاء مدفن للتخلص الآمن من المخلفات، حيث تم الاتفاق على الإجراءات التى ستتخذها المحافظة لإنشاء المدفن ودور جهاز تنظيم ادارة المخلفات فى عملية التخطيط للمدفن واعتماد المواصفات الفنية.
وشددت وزيرة البيئة، على أهمية الجزء المتعلق بتشغيل المنظومة في المحافظة، حيث سيتم العمل خلال الشهرين القادمين على إعداد كراسة شروط ومواصفات وعقد نموذجي لطرح عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، لتصبح محافظة بورسعيد أول محافظة تكتمل بها منظومة إدارة المخلفات بنهاية ديسمبر المقبل، كما يتضمن المخطط المستقبلي للمحافظة استخدام تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة لتستوعب تدوير مخلفات المحافظة لمدة عشر سنوات.
وأضافت وزيرة البيئة أن محافظة بورسعيد لديها ملف بيئي آخر هام وهو الحد من التلوث وتوفيق أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية بها، مؤكدا أن وزارة البيئة ستسكمل بالتعاون مع المحافظة ما تم من جهود في هذا الصدد، وسيتم إرسال لجنة من الوزارة للوقوف على آخر المستجدات ومساعدة المصانع على توفيق أوضاعها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة.
من جانبه، أشاد اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة سواء في ملف إدارة المخلفات وتحسين مستوى النظافة والذي شعر الأهالي بتحسن ملحوظ به وسيشهد تحسنا أكبر باستكمال منظومة المخلفات، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي لعبته وزارة البيئة فى الحد من التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية بالمتابعة المستمرة والتفتيش على المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية، وتوجيهها لضرورة توفيق اوضاعها البيئية وتقديم الدعم الفني اللازم.
من ناحية أخرى، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات التى تطبقها محافظة بورسعيد، مؤكدة أنها من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى هذا المجال، ولذلك تم اختيارها ضمن المحافظات الأربعة الأولى التى ستطبق بها المنظومة الجديدة لتطوير المخلفات الصلبة مع محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى زيارتها للمحافظة.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم الحفاظ على محمية أشتوم الجميل، للحفاظ على وضعها كإحدى البقاع الهامة فى مصر لاستقبال الطيور المهاجرة، معلنة أنه جارٍ إعداد قانون جديد لتنظيم عمل النباشين فى مصر ولن يسمح بالعمل فى هذا المجال إلا من يحمل رخصة معتمدة من الوزارة تنظم أسلوب عمل النباشين للحفاظ على البيئة.
كما يتم فى الفترة القادمة إشراك القطاع المصرفى لتمويل مشروعات النظافة والحفاظ على البيئة من التغييرات المناخية، وتطوير مشروعات تدوير القمامة والمخلفات الصلبة الذى يهدف إلى تعظيم الإستفادة منها واستخراج منتجات تفيد البيئة فى مجال الأسمدة الطاقة الحيوية.