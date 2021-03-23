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بحد أدنى 1500 جنيه.. مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي قبل رمضان (الشروط)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وافق الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، على منح جميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه.

كما وافق "ضاحي" على صرف 1200 جنيه مكافأة للمتعاقدين بنظام اليومية والساعات (6 ساعات فأكثر)؛ بمناسبة شهر رمضان المعظم، خصما من موازنة الهيئة للعام المالي 2020 / 2021.

وحددت هيئة التأمين الصحي شروط صرف المكافأة لجميع العاملين المعينين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة، الموجودين بالخدمة حتى اليوم.

ولا تصرف تلك المكافأة للفئات التالية: المحالون إلى المحكمة الجنائية، الموقوفون عن العمل، المعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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