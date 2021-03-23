"الحتة دي دهب أصلي" .. حيلة عصابة الآثار المقلدة لسرقة المواطنين في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال المباحث ، القاهرة ، صيده ، السباق ، السباق ، السباق ، السباق ، السباق ، السباق ، السلع المعدنية ، أثرية ، مقلدة.

الواقعة قيد التشغيل ، وهي حالة مراقبة ، قسم شرطة شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، الحالة الأمنية ، الحالة ، الحالة ، الحالة من ضبط (6 أشخاص ، لخمسة منهم معلومات جنائية) حال استقلالهم "ملك وقيادة أحدهم" منتهية التراخيص ، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - 2 طبنجة صوت - كمية من قطع معدنية ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية "مقلدة" - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - 6 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم لتشكيلهم مشاريعهم المالية في النصب واستدراجهم لشراء القطع الوطنية ، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الناري والصوت المضبوطين بحوزتهم ، كماوا بحيازتهم ، بسبب المخدرة بقصد ، والمبلغ المالي من متحولات. وقائع السرقة في السرقة غير المشروعة في المواد المخدرة ، والسيارة بغرض تحركاتهم.

جرى الدفاع عن الحقائق وتولت النيابة.