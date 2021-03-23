النيابة العامة تطعن على براءة المتهم بخطف "فتاة أجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدمت النيابة العامة، إلى محكمة النقض بطلب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها "أمل عبد الحميد" كرهًا عنها، في مدينة أجا بالدقهلية.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.

كانت محكمة أحداث جنايات مستأنف المنصورة، برئاسة المستشار محمد الحفناوي قضت في ١٥ فبراير الماضي، في دعوى الخطف والاغتصاب التي حركتها طالبة بالمرحلة الثانوية، بمركز أجا ضد زميلها، والذي نتج عنه إنجابها طفلة منه، ببراءة المتهم من تهمتي الخطف وهتك العرض والاغتصاب.

وقد قضت المحكمة، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة وفي الموضوع تأييد الحكم ببراءة المتهم، وأن الطالبة المجني عليها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، تطورت إلى الإنجاب ورفض الاعتراف بالطفلة، ولا يوجد شبهة خطف واغتصاب.

وكانت طالبة، تدعى "أمل عبد الحميد"، قد نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يونيو الماضي، اتهمت فيه زميلها باختطافها واغتصبها ونتج عن ذلك حملها وولادتها لطفلة عام 2018، وأن الطفلة بلا شهادة ميلاد أو أي أوراق ثبوتية بسبب عدم اعتراف المتهم بها، وحفظت المحاضر التي حررتها آنذاك، بعد ثبوت عدم وجود أي علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، وأنها فقدت عذريتها من فترة تعذر تحديدها.

وطالبت بإعادة التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة وشاهد عيان، ولأهمية الواقعة، أمر النائب العام بإعادة التحقيق، وحركت "أمل" دعوتين قضائيتين، الأولى ثبوت نسب الطفلة للمتهم، وحصلت فيها على حكم بأبوة الطالب المتهم للطفلة بعد ظهور نتيجة تحليل DNA، والثانية خطف واغتصاب.