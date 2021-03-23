شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة مرضى حساسية الصدر لمواجهة العاصفة الترابية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حالات تقلبات الطقس، يعانى الكثير من مرضى حساسية الصدر من مشاكل صحية ونوبات، وهو ما يتطلب عدم خروجهم من المنزل إلا فى حالة الضرورة القصوى مع الالتزام بارتداء الكمامة.

وبحسب تقرير نشره موقع webmed فهناك بعض النصائح المهمة لمرضى حساسية الصدر يجب اتباعها لمواجهه آثار العاصفة الترابية.

روشتة مرضى حساسية الصدر لمواجهة العاصفة الترابية

إغلاق النوافذ والأبواب واستخدام نظام تنقية الهواء فى المنزل لمنع آثار العاصفة الترابية.

الاستحمام وتغيير الملابس للتخلص من أى مسببات للحساسية.

ترك الحذاء عند الباب عقب العودة للمنزل.

ارتداء الكمامة تجنبا لمسببات معينة للحساسية.



روشتة مرضى حساسية الصدر لمواجهة العاصفة الترابية

تناول الطعام الصحى مثل الخضار والفواكه والمكسرات الطازجة، خاصة العنب والتفاح والبرتقال والطماطم، حيث تساعد فى تقليل أعراض الحساسية، أضف فاكهة وخضروات طازجة واحدة على الأقل إلى كل وجبة.

شطف الأنف لتنظيف المخاط من أنفك يمكن أن يخفف أعراض الحساسية، كما يمكنه التخلص من البكتيريا والمخاط الرقيق وتقليل التنقيط الأنفى الخلفى، امزج 3 ملاعق صغيرة من الملح الخالى من اليوديد مع 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز قم بتخزين هذا فى حاوية محكمة الإغلاق للاستخدام، ضع ملعقة صغيرة من الخليط في 8 أونصات من الماء المقطر أو المغلي ثم المبرد اتكئ على الحوض واغسل فتحة أنف واحدة برفق في كل مرة.

تناول الكثير من السوائل إذا شعرت بالانسداد أو الإصابة بالتنقيط الأنفى الخلفى بسبب الحساسية، شرب المزيد من الماء أو العصير يمكن أن يضعف السائل الزائد المخاط في ممرات الأنف ويمنحك بعض الراحة، السوائل الدافئة مثل الشاي أو المرق أو الحساء لها فائدة إضافية.

حافظ على منزلك نظيفًا إنها واحدة من أفضل الطرق لتجنب مسببات الحساسية في الأماكن المغلقة، لذا أصنع منظفات طبيعية بمكونات يومية مثل الخل أو صودا الخبز استخدم المكنسة الكهربائية لاحتجاز مسببات الحساسية إذا كنت تعانى من حساسية شديدة، فاطلب من شخص آخر ترتيبها.

استنشاق البخار: هذه الحيلة البسيطة يمكن أن تخفف من انسداد الأنف وتساعدك على التنفس بسهولة دون التأثير على الصدر، ضع رأسك فوق وعاء دافئ لكن ليس شديد السخونة أو حوض ملىء بالماء، وضع منشفة على رأسك لحبس البخار أو الجلوس فى الحمام مع دش ساخن.