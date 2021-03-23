شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الوطنى تطير إلى نيروبى على متن رحلة خاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأول، فى طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رحلة رقم MS3030 من طراز الايرباص A320Neo، لمواجهة منتخب كينيا يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأنهت إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران، إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع السلطات والجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، حيث كان فى استقبال بعثة المنتخب بمطار القاهرة فريق عمل مصرللطيران، وعلى رأسهم الطيار حسن منير نائب رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى، بإنهاء إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطنى من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة، حيث غادرت البعثة على متن طائرة لمصر للطيران رقم MS3030 بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo.

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى 28 لاعبا للمباراتين وهم:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.