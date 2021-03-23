شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تحذر من إعلان مفبرك يزعم رعايتها لمهرجان غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحذر جريدة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من تداول صفحات إعلانات تروج لرعاية المؤسسة مهرجانا غنائيا يشارك فى حضوره مجموعة من سفراء الدول العربية خلال يوم 27 من مارس الجارى، وانتشرت صورة مفبركة للمهرجان تحمل لوجو الخليج 365 على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمة أنها أحد الرعاة المشاركين فيه.

وتهيب مؤسسة ”الخليج 365”، بالسادة قراء الموقع الإلكترونى، بضرورة مراعاة التحقق من الأخبار الدقيقة والصحيحة بالرجوع إلى الموقع، والحسابات الرسمية للمؤسسة على شبكات التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنه لا يعتد بالصور المتداولة حتى لو حملت لوجو المؤسسة، وإنما تستقى الأخبار والمعلومات من خلال منصاتنا الرسمية بشكل مباشر.

واعتادت صفحات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعى، انتحال اسم ”الخليج 365” واستغلاله فى نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365."