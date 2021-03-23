شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فئات ممنوعة من مغادرة المنزل أثناء العاصفة الترابية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سماء القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أتربة عالقة كثيفة غطت سماء أغلب الأنحاء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وصلت لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة، وذلك وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لتقلبات جوية حادة حتى مساء الثلاثاء.

ويقدم الإنفوجراف التالى، معلومات عن الفئات الممنوعة من الخروج من المنزل اليوم لتجنب الآثار السلبية للعاصفة الترابية، وفقا لما أكده الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق.

وأكد الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق واستشارى الأمراض الجلدية، أن هناك بعض الفئات ممنوعة من الخروج من المنزل اليوم أثناء العاصفة الترابية، أبرزهم كبار السن والأطفال، مضيفًا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن قائمة الممنوعين من الخروج من المنزل اليوم مرضى الحساسية بكل أنواعها سواء حساسية الصدر أو الجلد أو العيون بجانب مرضى الجيوب الأنفية، كما تضم القائمة أصحاب البشرة الحساسة لتجنب مضاعفات هذه العاصفه عليهم.

وأشار الناظر إلى أنه يجب أيضا على مرضى أمراض العيون مثل التهاب العين أو من أجروا جراحات قريبا بالعين مثل إزاله المياه البيضاء أو الزرقاء عدم الخروج من المنزل، مشددا على أى شخص أجرى عمليات قريبا باستخدام الليزر لإصلاح عيوب البشرة عدم الخروج من المنزل أيضا فى ظل هذه العاصفة الترابية.