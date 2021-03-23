شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح كميات كبيرة من السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ35% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية التي يصل عددها الى 1350 مجمع استهلاكي كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تتراوح بين 15الى 35 % إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة وايضا مجمدة.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً حول الأسعار التي تطرح بها المستلزمات الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، وأكد التقرير أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات وصولا إلى 17 جنيه للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام ب 20 جنيه، وأفاد التقرير الوارد من شركات المجمعات أن قمر الدين يبدأ من 23 جنيه والزبيب المصري من 20 جنيه وصولا إلى 24 جنيه بكل أنواعه.

وبالنسبة لشنطة رمضان، فقد أشار التقرير المعروض على الدكتور المصيلحي من شركات المجمعات الاستهلاكية أنها حسب طلب المواطن، مؤكدا ان الشنطة الرمضانية تبدأ من 50 جنيها وصولا إلى 207 من الجنيهات بحوالي 13 صنف من السلع، كما أكد التقرير الوارد إلى المصيلحي ضخ كميات كبيرة من السلع الاساسية مشيرا الى أن الأرز يباع بالمجمعات ب8 جنيهات والزيت ب 17 جنيه للتر، وأضاف التقرير أن الدواجن تباع بالمجمعات ب 30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلي ب 65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة ب85 جنيها.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بمواصلة ضخ السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وزيت ومكرونة ولحوم طازجة وجمدة مع الاحتفاظ بالتخفيضات المخطط لها سابقا، وأشار المصيلحي إلى أن معارض أهلا رمضان سوف تبدأ في الفترة من 4 الى 12 ابريل القادم، مؤكدا دخول عدد كبير من السلاسل التجارية في المعارض إضافة إلى الشوادر التي سوف تنشأ بالتعاون مع الغرف التجارية والمحافظات والتي ستوفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات تبدأ من 15 الى 35%.