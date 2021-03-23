شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ تشارك بقافلة طبية لأهالي قرية برمبال والقرى المجاورة بمركز مطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الثلاثاء، قافلة طبية وزراعية وتوعوية شاملة لأهالي قرية برمبال والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مديريات الشؤون الصحية والشباب والرياضة والزراعة بكفرالشيخ.

وشارك في القافلة كليات الطب البشرى وطب الفم والأسنان والتمريض بالجامعة لتنفيذ قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بهذه الكليات من حيث توفير الأدوية اللازمة في جميع التخصصات مجاناً وأعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين في القافلة من هذه الكليات.

كما نفذت كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية ندوات وورش عمل داخل مركز الشباب قرية برمبال تضمنت «تنمية مهارات المرأة الريفية ـ ندوات تربوية خاصة ـ ندوة عن السمنة والنحافة ـ المتطلبات النفسية والتربوية لحياة كريمة ـ ريادة الأعمال والإبتكار من أجل حياة كريمة» نفذها أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة طلاب من فريق الجوالة بالجامعة، كما نفذ فريق كلية الزراعة أيضًا قافلة زراعية شاملة بالجمعية الزراعية بالقرية حاضر فيها أساتذة من كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الأستاذ الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومديرعام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور رضا صالح، إن القافلة الطبية والزراعية والتوعوية الشاملة ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال وطب الأسنان، كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة كما نفذت كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية ندوات وورش عمل داخل مركز الشباب قرية برمبال.

من جانبه، أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتورعبدالرازق دسوقي أن هذه القوافل الشاملة تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة ، وقال إن تنظيم هذه القوافل من أهم وسائل خدمة المجتمع والبيئة وتأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجًَا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانًا على 1137 حالة من أهالي قرية برمبال والقرى المجاورة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ بأننا نسعى لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين لنقدم لهم الكشف والفحص العلاج اللازم بشكل متقدم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين إيمانًا من الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية.

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية والتوعوية أيضًا لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه

قافله طبيه