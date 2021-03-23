شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد لجنة الأمومة الآمنة برئاسة وكيل وزارة الصحة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقدت لجنة الأمومة الآمنة بمديرية الصحة بالسويس، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة داخل مقر المديرية بالمحافظة وذلك لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه التوصيات السابقة للجنة.

وخلال الإجتماع تم التأكيد على اتباع البروتوكولات العلاجية الخاصة بالسيدات الحوامل ومتابعة حالاتهم الصحية وحُسن التنسيق بين الأطراف المعنية بمتابعة الحالات الصحية للحوامل ومتابعة التاريخ المرضي لهن، بما يضمن السيطرة على مضاعفات الحمل والولاده وتقديم الدعم اللازم فيما قبل الولادة.

يأتي هذا في إطار حرص مديرية الصحة تحقيق أمومة أكثر أمانا وإعطائها أولوية قصوى وتعزيز حصول الجميع على الرعاية وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تعزيز المعايير الدولية لصحة الأم وتوفير التوجيه والدعم لنظم الرعاية الصحية وتنمية القدرات في مجال رعاية الأمومة، خاصة تعزيز الموارد البشرية والرعاية الطبية الطارئة لحالات الولادة والأطفال حديثي الولادة. وتوفير الأدوية الأساسية وخدمات تنظيم الأسرة

جاء هذا بحضور الدكتور سامح شكري، مدير عام الشؤون العلاجية، والدكتور آسر البنا، مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية، والدكتوره ميرڤت عبدالوهاب، مدير إدارة الأمومة والطفولة ولفيف من المعنيين.