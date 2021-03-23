شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالسويس يتفقد مدرسة التمريض للاطمئنان على سير الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس الثلاثاء، بتفقد مدرسة التمريض اليوم لمتابعة سير الامتحانات للفرقة الخامسة حيث تابع الاجراءات الاحترازية والإعداد الجيد للاختبارات.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالسويس على ضرورة الالتزام برفع المستوى المهني لطلاب المدارس والمعاهد الخاصه بالتمريض لتخريج جيل جديد مؤهل للعمل على جميع المستويات المهنية والأخلاقية والتربوية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس على أن طلاب اليوم هم زملاء الغد وهم من يتحملون مسؤولية العمل الطبي كفريق بجانب الاطباء بعد التخرج