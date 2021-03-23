شكرا لقرائتكم خبر عن صحة السويس تبحث استعدادات انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الصحة بالسويس الاجتماع التنسيقي للإعداد والتجهيز للحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتور آسر البنا مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية وذلك بحضور دكتورة سارة فؤاد، من إشراف الفريق المركزي بوزارة الصحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس في تصريحات، الثلاثاء، على ضرورة الوصول للمستهدف للحملة والتي سوف تبدأ من يوم الأحد ٢٨ مارس حتى الأربعاء 31 مارس الجاري، وذلك من سن يوم حتى ٥ سنوات بجميع المراكز والوحدات الصحية بجانب المرور على المنازل من خلال الفرق المتحركى، حيث يعتبرها مهمة وطنية لابد من تكاتف جميع الجهود متعهدًا بإزالة أي معوقات لتحقيق الهدف العام وهو مصر خالية من مرض شلل الأطفال

من جانبه، أكد دكتور آسر البنا مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية أن جميع الأطقم الطبية جاهزة لبدء الحملة في موعدها، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق نسبة 100% من الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات وجاهزية الأطقم المشاركة بالحملة من أطباء وتمريض وفنيين ومراقبين صحيين للمشاركة بالحملة، كما أشارت دكتورة سارة فؤاد إلى ضرورة تلافي السلبيات السابقة والالتزام بالمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع جميع الأطفال المستهدفين، مؤكدة أن التطعيمات متوافرة في جميع الوحدات والمراكز الصحية

جاء الاجتماع بحضور دكتور أيه فهمي مدير إدارة التطعيمات ومديري المراكز والوحدات الصحية ومراقبي ومشرفي التمريض بالادارات الصحية.