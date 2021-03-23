شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب العاصفة الترابية.. محافظ المنيا يطمئن على 37 فتاة أصيبوا بالاختناق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الحالة العامة لـ37 فتاة تعملن بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، بعد تعرضهن للاختناق وتم نقلهن لمستشفى المنيا العام وذلك نتيجة العاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة اليوم .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا.

اطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابات، كما تابع تلقيهن العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهن الصحية، حيث يجري استكمال وتلقي الخدمات الطبية والعلاجية، حرصا على سلامتهن وصحتهن.

وكلف محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهن بالمستشفى ، واستكمال العلاج حتى تماثلهن للشفاء وخروجهن من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابات.

محافظ المنيا يطمئن على حالة 37 عاملة بأحد المصانع مصابات بالاختناق نتيجة العاصفة الترابية

محافظ المنيا يطمئن على حالة 37 عاملة بأحد المصانع مصابات بالاختناق نتيجة العاصفة الترابية