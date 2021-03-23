شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 ألف كمامة غير معلومة المصدر و98 لتر كحول في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بناء على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط 22 ألف كمامة غير معلومة المصدر، و98 لتر كحول بمحال عدد من تجار المستلزمات الطبية، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملة من ضبط 40 عبوة كحول و250 كمامة، وضبط 6001 عبوة محلول مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل محل للمستلزمات الطبية، وضبط 170 سرنجة و336 قرص سليدافا مجهول المصدر وبدون بيانات، وضبط 1150 كمامة و1000 جوانتي امتنع صاحب محل عن بيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لتشديد الرقابة وفرض سيادة القانون.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، الثلاثاء، إن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة الممارسات الاحتكارية ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.