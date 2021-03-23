شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار سامية عبدالحليم الأم المثالية في مركز إعلام بنها بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات الثلاثاء حفل تكريم الام المثالية بمراكز الإعلام ومراكز النيل بالمحافظة، حيث تم اختيار سامية عبدالحليم بمركز إعلام بنها أمًا مثالية بمنحها شهادة تقدير ودرع التميز لما قدمته من عطاء وتضحيات

وأوضح الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، أن الأم هي شريك أساسي ورئيسي إلى جانب الأب في رعاية الأسرة والأبناء ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء في المجتمع بل وفي كثير من الأحيان تقوم السيدة بدور الأب والأم في آن واحد وتبذل أقصى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها.

وأكد أن الاحتفال جاء لرد بعض ما تقدمه الأمهات اللاتي أصبحن مثلاً يحتذى به في البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء.

حضر الاحتفال منى الحديدي، مدير مركز إعلام بنها، وريم حسين، مدير مركز النيل للإعلام، وجميع الاعلاميين والعاملين بالإدارة العامة لإعلام القليوبية في أول احتفالية من نوعها بإعلام القليوبية لتكريم إحدى العاملات كاما مثالية.