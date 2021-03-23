شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنيا تنظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالشركة.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان، الثلاثاء، إن هذا التكريم يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية في الدولة للمرأة المصرية كمكون أساسي في نجاح الدولة بشكل عام ونجاح الشركة بشكل خاص، لافتًا إلى أن هناك العديد من الكوادر النسائية داخل الشركة نجحت في إدارة العديد من القطاعات والإدارات بشكل ناجح.

وأوضح أن الشركة كان لها تجربة رائدة في تمكين المرأة، وإسناد لها العديد من المهام، وأن الشركة مستمرة في هذا النهج، نظرا للنجاحات الملحوظة خلال الأونة الأخيرة

وأوضح «الشهاوي»، أن الشركة لا تدخر جهدا في الإهتمام بالعاملين وتكريمهم في كافة المناسبات الخاصة بهم، والعمل على توفير الإمكانيات وتطوير القدرات داخل الشركة، خاصة العنصر البشرى كعنصر أساسى لنجاح أي مؤسسة وتحقيق رسالة الشركة «كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن».