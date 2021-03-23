شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التيار الكهربائي لمدينة مرسى علم بعد انقطاعها بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر عودة التيار الكهربائي بشكل كامل للمدينة بعد انقطاع لنحو ٥ ساعات متواصلة من الشبكة الموحدة من محطة محولات سفاجا بسبب عطل من سوء الأحوال الجوية وارتفاع نسبة الرطوبة.

وأكد اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، أن مسؤولي الكهرباء فاموا بإصلاح الأعطال وعودة التيار مرة أخرى، وطالب عدلي مسؤولي الكهرباء بتوفير مولدات متنقلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي

يذكر أن وزارة الكهرباء قامت العام الماضي يضم مدينتي القصير ومرسى علم بالبحر الأحمر لشبكة الكهرباء الموحدة.