شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة بكليات جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش على انتظام الدراسة بمختلف كليات الجامعة باتباع نظام التعليم الهجين في الدراسة وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى وقرار المجلس الأعلى للجامعات مع الالتزام بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار رئيس الجامعة في أولى تصريحاته اليوم إلى انتهاء الامتحانات لنصف العام الأول بدون أية مشاكل وسط اجراءات احترازية وتوفير الجو المناسب للطلاب، وأنه جارى تصحيح الامتحانات لاعلان النتيجة خلال الأسبوع القادم، علاوة على بحث إمكانية تعظيم الأنشطة التعليمية عن طريق المنصات، وتفعيل خدمة المجتمع المحلى.

وأعلن عن تشكيل لجنة استشارية تضم أساتذة من جميع الكليات، وذلك للتشاوروتقديم الاقتراحات في كل ما يخص العملية التعليمية بالجامعة، إلى جانب التواصل مع كافة كيانات المجتمع لتعظيم الاستفادة من الجامعة، كما تم تفعيل المركز الاعلامى بالجامعة ودعمه بالمتخصصين للتعبير عن كافة أنشطة وفعاليات الجامعة والتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة لنقل صورة حقيقية عن كل ما يدور داخل الجامعة، وجارى تعيين متحدث اعلامى باسم الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على دعم الخدمات المجتمعية نحو المجتمع المحلى وتوجيه دراسات الجامعة إلى المجتمع باعتبار الجامعة بيت خبرة لسيناء في كافة المجالات. وأشاد رئيس الجامعة بدور رئيسى الجامعة السابقين الدكتور حبش النادى الرئيس الأسبق والدكتور سعيد لافى الرئيس السابق حيث قام كل منهما بدور كبير في دعم الجامعة والخدمة المجتمعية لأهالى سيناء، مشيرا إلى أنهما يمارسان دورهما الجامعى أحدهما كأستاذ والثانى كنائب لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا .