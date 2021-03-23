شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء : الصحة والتعليم أهم رافدين للتنمية البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الثلاثاء، على اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء.

وأشار محافظ شمال سيناء في تصريح له، الثلاثاء، إلى التركيز على المشروعات التنموية والبنية التحتية باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الرئيسية، وأهمها مشروعات التنمية المجتمعية التي تلبى احتياجات المواطنين وتدعم التنمية في مختلف المجالات .

وأعلن محافظ شمال سيناء اهتمامه بالصحة والتعليم باعتبارهما أهم رافدين للتنمية البشرية.. حيث تم الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لتوفير الرعاية الصحية باقامة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ودعم الخدمات العلاجية بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، ومساهمة الجامعات المصرية والمعهد القومى للقلب بالأساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانا وتسيير القوافل العلاجية المختلفة إلى القرى والتجمعات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين .

وأشار محافظ شمال سيناء إلى تطوير ورفع كفاءة مستشفى العريش العام باعتبارها الأكبر على مستوى المحافظة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية كالرنين المغناطيسى والأشعات والقسطرة القلبية والغسيل الكلوى إلى جانب إضافة أقسام جديدة لتوفير الرعاية في مختلف التخصصات الطبية، وكذا إنشاء قسم للعزل الطبي ومركز للتطعيم ضد كورونا، ويتم تنفيذ الحملات القومية للتطعيمات ومبادرة الرئيس 100 مليون صحة بنجاح أسوة بباقي محافظات الجمهورية .

وأضاف محافظ شمال سيناء أنه بالنسبة للخدمات التعليمية تم اقامة المنشآت التعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى اعتبارا من رياض الأطفال والمدارس التجريبية والخاصة والتعليم الأساسى والثانوى العام والفني بخلاف المعاهد المتوسطة والعالية والتعليم الجامعي حيث تم الانتهاء من امتحانات نصف العام الدراسى الأولى بنجاح وعلى مستوى جيد أسوة بباقي المحافظات، وجارى انشاء المدرسة المصرية اليابانية وعدد آخر من المدارس

وأشار محافظ شمال سيناء إلى انشاء شبكة جديدة للمياه بمدينة العريش وعدد من محطات التحلية في مختلف مراكز ومدن المحافظة لتعمل إلى جانب خط مياه النيل القادم من القنطرة على توفير احتياجات المواطنين من المياه، وانشاء شبكات للطرق والكهرباء والاتصالات، علاوة على حصة المحافظ من وحدات الإسكان الاجتماعي والبدوى المزودة بكافة المرافق والخدمات.

وأكد محافظ شمال سيناء على عدم وجود أية شكاوى أو مشكلات بالنسبة للأحوال المعيشية فلا يوجد نقص في أي شىء، كما تم الانتهاء من انشاء سوق جملة حضاري لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية وسيتم افتتاحه الشهر المقبل.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى إعادة افتتاح ميناء العريش البحري للتجارة الدولية بعد تطويره بتوجيهات الرئيس وإصرار الدولة المصرية على إعادة تشغيله كرافد اقتصادي هام على البحر المتوسط باعتباره أقصر الطرق التي تربط بين جنوب البحر المتوسط وشماله، حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا، وأن الميناء يعمل حاليًا ويستقبل سفينة أو اثنين أسبوعيا لتصدير منتجات المحافظة من الأسمن ورمل الزجاح والملح .

وأعلن محافظ شمال سيناء عن تطبيق مبادرة حياة كريمة على المحافظة، حيث تم اختيار مركز نخل بجميع قراه وتجمعاته لتطويره ضمن منظومة المبادرة، وجاري رفع كفاءة وتطوير مرافق الخدمات وشبكات الطرق والكهرباء والمياه، كما تم رصد مبالغ كبيرة ضمن الخطة الاستثمارية لانشاء مشروعات المرافق والخدمات بهذه المنطقة.