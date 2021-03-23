شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 63 شخصًا بوباء كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحاليل المعامل المركزية في المنيا ووزارة الصحة إصابة 63 شخصًا بوباء كورونا بين 140 مسحة تم الحصول عليها من المشتبه بإصابتهم بالوباء، فيما كشفت التحاليل سلبية 87 مسحة وسلامة أصحابها من الوباء.

في سياق متصل، نعت نقابة الأطباء بالمحافظة وفاة الدكتور محمد محمود مدير مركز رعاية الطفل السابق والذي وافته المنية متأثرًا بوباء كورونا المستجد .

وشدد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي على تواصل الإجراءات الوقائية والاحترازية من الوباء وضبط المخالفين وغلق المنشآت المخالفة للإجراءات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.