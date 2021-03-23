شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: نستهدف تعميق التبادل التجاري مع الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاجتماع مع رئيس وزراء الأردن، الدكتور بشر الخصاونة، أثمر عن عدد من الاتفاقيات المختلفة والتأكيد على دعم جهود التعاون بين البلدين.

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن مع نظيره الأردني: «حريصون على تفعيل كل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الأردن، وأسفر الاجتماع على ضرورة مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، حيث أن مصر والأردن حريصان على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات المنبثقة عنها».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن «التنسيق بين مصر والأردن متواصل وخاصة ما يتعلق بجائحة كورونا».

وكانت قد عقدت بمقر رئاسة مجلس الوزراء الأردني اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، حيث حضر من الجانب المصري، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وسفير مصر لدى عمان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.