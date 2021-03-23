شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن فوز الفريق المصرى بـ8 ميداليات فى معرض جنيف الدولى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فوز المشاركين المصريين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات فى دورته الاستثنائية 2021 والذى أقيم إلكترونيا نظرا لظروف جائحة كورونا ، والذين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من بين مئات المتقدمين على 8 ميداليات موزعة على النحو التالى: "ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 برونزية".

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أعرب عن سعادته بالنتيجة وفوز 8 مصريين من بين 10 ممن دعمتهم الأكاديمية، مشيراً إلى أن الأكاديمية دعمت هذا العام عدد أكبر من المبتكرين برسوم الاشتراك، حيث تم توفير مبلغ الدعم الخاص بتذاكر السفر والإقامة بسبب جائحة كورونا، وتم توجيه هذا الدعم لإتاحة فرص لعدد أكبر من المبتكرين المصريين للمشاركة فى معرض جنيف 2021.

وأضاف صقر، أنه طبقا للبيانات الواردة من إدارة المعرض، فقد فاز بالميدالية الذهبية الدكتور محمود فهمى عن ابتكاره الأنسولين الفموى: فعال وطويل المفعول، وفاز بالميدالية الفضية هشام التونسى عن ابتكاره فرن ضغط طبخ صحى وآمن مدمج، ومحمود الكومى عن ابتكاره روبوت التشخيص الطبى المبكر بواسطة الذكاء الاصطناعى، ود.فاطمة سمير عن ابتكارها غرسة تشكيل فى الموقع تعتمد على البوليمر القابل للتحلل الحيوى طويلة الأمد لعلاج إصابات العظام.

أما الفائزين بالميدالية البرونزية هم: تامر عطية عن ابتكاره روبوت رشيق قابل لإعادة التشكيل، وحسام عبد الرازق عن ابتكاره سيارة سباق كهربائية، ود.عمرو هلال عن ابتكاره مزيج الزيوت العطرية بالنانو لحماية الفم والحلق والانتعاش، وعلا هيكل عن ابتكارها مستخلص بمساعدة إنزيم نخالة الأرز المجفف بالرش لشيخوخة صحية.

وأضافت د. منة الله مرسى الكتامى، المشرف على المعرض من قبل أكاديمية البحث العلمى أنه تم اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر فى هذا المعرض الهام طبقاً للمعايير المعلنة، موضحة سبل الدعم التى تقدمها الأكاديمية للاختراعات القابلة للتطبيق واحتضان المبتكرين الفائزين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع من خلال البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وجهاز دعم الابتكار والاختراع، ومعرض القاهرة الدولى للابتكار.