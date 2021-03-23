شكرا لقرائتكم خبر عن "أبجديات الحوار".. أول مطوية من إصدارات المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، عن صدور أول مطوية من إصدارات المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات "سلام" بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "أبجديات الحوار"، مؤكدة أنها ستعلن قريبًا عن أهم أنشطة المركز، وأهم إصداراته، وهو أبرز توصيات مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذى نظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومى "13 و14" مارس الجارى.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق قرار، بإنشاء مركز دولى لحوار الأديان والثقافات بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، بناءً على رغبة وطلب وفود وأعضاء مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادى والثلاثين بعنوان: "حوار الأديان والثقافات"، حيث أكد الوزير، أنه سيتم التنسيق لاحقًا مع وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع نظيراتها بمختلف دول العالم بشن عضوية هذا المركز.

وفيما يلى مطوية "أبجديات الحوار" أول مطوية من إصدارات المركز الدولى لحوار الأديان والثقافات:



مطوية أبجديات الحوار

الصفحة الأولى من مطوية أبجديات الحوار

الصفحة الثانية من مطوية أبجديات الحوار

الصفحة الثالثة من مطوية أبجديات الحوار