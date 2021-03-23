شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: نسعى للوصول لمليون مشروع صغير لتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والمحاسب أيمن موسى مدير فرع الجهاز بالمنصورة.

وأكد وزير القوى العاملة، فى مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها فى أى دولة ولا يوجد لها فرص فى بلدها، لافتا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكى يطمئن على نجاح المشروعات التى تقدموا بها.

كان الوزير قد رحب فى مستهل كلمته بالحضور، مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة ، وجهاز مشروعك لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجى التدريب.

وأضاف الوزير، خلال لقائه أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجى التدريب والعمالة العائدة، والتى بنجاحها يكلل نجاح الوزارة فى توفير فرص عمل والقيام بدورها فى المجتمع، نحو المساعدة فى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

وشدد سعفان على ضرورة دراسة السوق والتسويق الجيد قبل التصنيع والإنتاج وهو العنصر الأساسى فى نجاح أى مشروع، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة سوف تقوم بالتواصل مع العمالة العائدة وتقدم لهم مع جهاز المشروعات المساعدة فى ذلك.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة "سجل نفسك" التى أطلقتها الوزارة فى 12 مارس الجارى للعمالة المصرية فى الخارج، تم إطلاقها من الدولة المصرية لخدمة أبنائها فى دول العالم، حتى يتسنى عمل قاعدة بيانات كاملة عنهم تسهل التواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلقى طلباتهم وتنفيذها بدون فرض أى استحقاقات ناتجة عن هذا التسجيل.

ودعا الوزير، المصريين العائدين من الخارج الحاضرين للقاء، أن يقوموا بدعوة أصدقائه ومعارفهم الموجودين فى الخارج بسرعة تسجيل بياناتهم فى الحملة على موقع الوزارة الرسمية وتوعيتهم بأهمية تلك الحملة لهم وما تحققه لهم من مزايا وحقوق، وكذا التصدى للشائعات التى تقف حائلا أمام تحقيق الحملة لأهدافها من المعرصين أعداء الوطن.

من جانبه، أكد المحافظ، أنه يتم التواصل مع كافة الجهات التى يحتاجها العائدون من الخارج، لتقديم كافة التسهيلات لهم، كما تقوم المحافظة بعمل مشروعات جديدة يتم توفيرها لأبناء المحافظة خاصة العائدين من الخارج تتفق مع طموحاتهم وأمانيهم، موضحا أن المحافظة لن تبخل على أى ابن من أبنائها بأى خدمة يحتاج إليها فى ظل القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهاته.

واستعرض أيمن موسى مدير فرع الجهاز بالمنصورة، الخدمات التى يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.

وفى سياق آخر، سلم وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، شهادات الدورات التدريبية على مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة والسباكة الصحية بالوحدات المتنقلة والمراكز الثابتة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية والتى تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما كرم الوزير والمحافظ بعض العاملين من الكفاءات بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة ، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللى مدير المديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة أطلقت 27 وحدات تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى.

وأكد الوزير، أن التدريب المهنى فى مصر اتخذ منحى جديد وطرق متطورة على مستوى كل المحافظات، بإطلاق هذه الوحدات التى تجوب كل المحافظات لتوفر التدريب على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات والسباكة الصحية، التى تحتاجها تلك القرى والنجوع، لافتا إلى أن مستوى خريجيها وصل لأعلى المستويات، حى يتم تقديم خدمات التدريب مجانا لكل المتدربين والمتدربات.

أوضح الوزير، أن هذه الوحدات وفرت الجهد والتعب على المتدربين من الانتقال لمراكز التدريب المهنى الثابتة فى المراكز والمدن، كما تم إعدادها وتحديثها وفق أعلى المستويات، وأحدث الأجهزة والمعدات لخدمة أبناء الوطن فى قرى ونجوع الجمهورية بما يضيف رونقاً خاصاً لعملية التدريب، يمكن بعدها توفير فرصة عمل لائقة للمتدرب وفق مهاراته التى اكتسبها من التدريب أو عمل مشروع خاص منفردا أو بشراكة مع زملاؤه المتدربين ليحقق حلمه ويكون من أرباب العمل مستقبلا.

ونوه إلى أنَّه يتمّ تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار بتخفيض عدد المتدربين فى الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبى على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد اصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التى يحتاجها المتدرب فى أثناء التدريب.

وكشف وزير القوى العاملة، أنَّ هناك وحدة خاصة بديوان عام الوزارة لمتابعة وحدات التدريب بصورة يومية للوقوف على أداء العمل وإزالة أى معوقات قد تعترض سير العمل بهذه الوحدات على المهن التى يتم التدريب عليها.

ووجه وزير القوى العاملة، رسالة لكل سيدة وشاب يرغب فى التدريب لفتح آفاق أرحب نحو مستقبله قائلا: "أعيدوا اكتشاف أنفسكم بالآلية الجديدة للتدريب، تدرب وتعلم كيف تعمل وتضيف نفسك ومجتمعك، أطلبُ منكم أن تضاعفوا الجهد والعمل لنبنى الوطن من أجل التنمية، ونحن لا ندخر جهدًا فى مساعدتكم"، مشيرا إلى أنَّ الشباب بعد التدريب سيكون فى إيدك شنطة عدة وتليفون وكارت بقى صاحب عمل.

من ناحية أخرى، قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بزراعة أول شجرتين زيتون وليمون بمحافظة الدقهلية، كأول شجرتين بمبادرة "هنجملها" والتى تهدف إلى تجميل المحافظة بالأشجار المثمرة التى تشمل أشجار زيتون وليمون، وذات عائد مادى اقتصادى، ومن المقرر زراعة 1000 شجرة بالمحافظة.

وقال سعفان، إن المبادرة سوف تدخل محافظات الصعيد خلال الفترة القادمة، وأن هذه الأشحار تعيش مئات السنين وليس المقصود منه الاستفادة الاقتصادية، ولكن أيضا الشكل الجمالى والمحافظة على البيئة، موضحا أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، مشيدًا بدعم المحافظة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجى ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية، موجهاً التحية لجميع السواعد المشاركة فى المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة فى المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئى.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حرص المحافظة على زراعة كافة الأماكن بالمحافظة لزيادة المساحة الخضراء، وكذلك تنمية الوعى لدى المواطنين بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وأشاد بهذه المبادرة التى تساهم فى زراعة مليون شجرة مثمرة.